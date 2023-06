Jouw gids voor de Dauphiné: wie houdt Jonas Vingegaard van de eindzege?

Zo ging het vorig jaar

Op die 3e etappe na bleef ook de gele trui de hele week lang binnen het Jumbo-Visma-kamp. Van Aert stond die in het slotweekend af aan Roglic. De eindoverwinning kwam nooit in gevaar.

Ook ploegmaat Wout van Aert reed een weergaloze Dauphiné. 2 ritoverwinningen, 2 tweede plaatsen, de groene trui en 4 dagen geel waren zijn deel. Al zal de aankomst van rit 3 nog wel even zijn blijven hangen bij Van Aert. Toen stak hij de armen te vroeg de lucht in en kwam Gaudu nog langszij.

Vorig jaar stond er geen maat op Jumbo-Visma. Met een één-tweetje op het eindpodium staken Primoz Roglic en Jonas Vingegaard hun topvorm in aanloop naar de Tour niet onder stoelen of banken.

Het parcours

Zware kost als toetje in het slotweekend. Col de la Madeleine (BC) en Col du Mollard (BC) onderweg, aankomst op de Col de la Croix de Fer (1e) op zaterdag. Op zondag drie cols van 2e categorie, één van buiten categorie en twee van 1e categorie om op te eindigen.

5 ideale etappes voor mannen als Wout van Aert of Mathieu van der Poel dus. Ware het niet dat geen van beide sterren aan de start staat.

Etappe 4 is dan weer een tijdrit van 31,1 kilometer. Ook hier krijgen de renners glooiende wegen voorgeschoteld.

Op de derde dag krijgen we dan toch een unieke kans voor de sprinters. Na een heuvelachtige start, loopt de tweede helft van het parcours relatief vlak.

Avonturiers en mannen met klimbenen zullen dan wel weer smullen van het parcours. In etappes 1, 2 en 5 gaat het de hele dag op en af, de laatste helling ligt telkens op zo'n 10 kilometer van de streep.

Verwacht net als vorig jaar niet al te veel sprinters aan de start zondag. De wegen lopen zelden vlak en herbergen weinig kansen voor de zwaargewichten in het peloton.

Deelnemers

Ook Ineos verschijnt met een sterk team aan de start. Ethan Hayter en Spaans kampioen Carlos Rodiguez kunnen ritten kapen, Egan Bernal en Daniel Felipe Martinez, die de Dauphiné al eens won in 2020, zouden wel eens dicht kunnen komen in het klassement.

Richard Carapaz stormde eerder deze week al overtuigend naar de zege in de Classic Alpes-Maritimes.

Voor de heuvelritten kijken we tot slot naar onder meer ex-wereldkampioen Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), landgenoot Tiesj Benoot en zijn ploegmaat Christophe Laporte (Jumbo-Visma).

Schrik trouwens ook niet als er plots nog enkele jonge knapen hoge ogen gooien in deze Dauphiné. Het wordt vooral uitkijken naar Lenny Martinez (FDJ, 19), Thomas Gloag (Jumbo-Visma, 21), Tobias Johannessen (Uno-X, 23) en het trio Onley (20), Brenner (20) en Poole (20) van Team DSM.

Live bij Sporza

Iedere dag loodsen Renaat Schotte en José De Cauwer u op VRT 1 door de Dauphiné. Op sporza.be en in onze app volgen we elke rit van start tot finish en bieden we ook een livestream van de uitzending aan.