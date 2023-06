Faith Kipyegon verbetert 8 jaar oude wereldrecord op de 1.500 meter

Het wereldrecord op de 1.500 meter stond al sinds 2015 op naam van Genzebe Dibaba en het leek er niet op alsof Faith Kipyegon dit in Firenze zou verbeteren.



Kipyegon was vrij bescheiden van start gegaan, maar ze maakte steeds meer snelheid. Haar laatste 400 meter moest ze nog onder de minuut afleggen om het wereldrecord te veroveren en dat lukte.



3'49"11 is nu de nieuwe toptijd, De tweevoudige olympische kampioene op deze afstand is de eerste vrouw die onder de 3'50" duikt.

Andere uitschieters in Italië waren Fred Kerley op de 100 meter (9"94), de onvermijdelijke Femke Bol op de 400 meter horden (52"43, de beste tijd van het jaar) en Sembo Almayew (die met 9'00"71 maar net boven de 9 minuten bleef).