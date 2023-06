In de voetsporen van Union en Cercle: Antwerp behaalt 8e dubbel titel-beker in België

Na 66 jaar wachten is Antwerp opnieuw landskampioen van België. The Great Old zorgt na de bekerwinst zo voor de dubbel, een kunststukje waarin slechts zeven keer eerder een Belgische club slaagde.

1) Union, 1913

De dubbel titel-beker, het is het hoogste goed in het Belgische voetbal. De allereerste club die daarin slaagde, is de club die zondag na de bloedstollende ontknoping aan het kortste eind trok: Union. De Brusselaars waren tot de jaren dertig van de vorige eeuw de grootste club van het land en wonnen voor de Tweede Wereldoorlog elf landstitels en twee bekers. Eén keer lukte Union de dubbel: in het seizoen 1912-1913.

2) Cercle Brugge, 1927

Tot spijt van wie het benijdt, maar in de eerste decennia van de 20e eeuw was Cercle de grootste club in Brugge. Althans op papier. De Vereniging werd voor het eerst kampioen in 1911 en deed er in 1927 een tweede landstitel bij. Ook de beker kleurde groen-zwart in 1927.



Stadsrivaal Club Brugge zou pas eind jaren 60 zijn prijzenkast beginnen aan te dikken na een eerste titel in 1920.

Het Cercle-team dat in 1927 de dubbel pakte.

3) Anderlecht, 1965

Na de oorlog werkte Anderlecht zorgvuldig zijn achterstand op stadsgenoot Union weg. In 1965 beende RSCA zijn buurman uit Sint-Gillis definitief bij, met een 11e landstitel. Dat jaar werd ook de beker veroverd, na 3-2-winst in de finale tegen Standard. Vedette Paul Van Himst bezorgde zijn club in de verlengingen een eerste dubbel.

Van Himste (links) loodste Anderlecht in 1965 naar een eerste dubbel.

4) Anderlecht, 1972

In de jaren 70 verstevigde Anderlecht zijn status van absolute topploeg. In 1972 uitte dat zich in een nieuwe dubbel titel-beker. Met spelers als Van Himst, Jan Mulder en Rob Rensenbrink won paars-wit de landstitel. In de stand eindigde Anderlecht met evenveel punten als Club Brugge, maar RSCA had een wedstrijd meer gewonnen. In de bekerfinale ging opnieuw Standard voor de bijl en opnieuw was Van Himst de dooddoener: 1-0.

Rob Rensenbrink (rechts) was een van de drijvende krachten achter de tweede dubbel van Anderlecht in 1972.

5) Club Brugge, 1977

Na de dubbel van Cercle moest die andere club uit Brugge maar liefst 50 jaar wachten om de stunt van zijn "kleine broertje" over te doen. Onder leiding van de legendarische coach Ernst Happel groeide blauw-zwart uit tot Europese topploeg. Dat resulteerde in een eerste dubbel in 1977. In de competitie hield Club vier punten over op Anderlecht en in een zinderende bekerfinale finale werd het RSCA van Raymond Goethals geklopt met 4-3.

Het team van Club Brugge dat in 1977 een eerste dubbel veroverde.

6) Anderlecht, 1994

Anderlecht is de enige ploeg die driemaal de dubbel veroverde. In 1994 slaagde paars-wit daar voor het laatst in. In de competitie hield het twee puntjes over op rivaal Club Brugge en ook in de beker moest blauw-zwart het onderspit delven. Luc Nilis en co. wonnen met 2-0.

Anderlecht viert: het pakt in 1994 zijn derde dubbel.

7) Club Brugge, 1996

Twee jaar na de laatste dubbel van Anderlecht was ook blauw-zwart nog eens sant in eigen land met een tweeklapper. In de competitie was Club onder coach Hugo Broos een maatje te groot voor de rest: Anderlecht werd tweede op tien punten afstand. In de beker wachtte een derby tegen stadsgenoot Cercle. De Vereniging kwam langs spits Gabor Torma al vroeg op voorsprong, maar de onvermijdelijke Mario Stanic zette met twee rozen de scheve situatie nog helemaal recht voor Club.

Club-aanvoerder Franky Van der Elst krijgt de beker in 1996 na de titelwinst.

8) Antwerp, 2023