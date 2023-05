In de F2-race in Monaco zijn ze zondag ontsnapt aan een drama. De Fransman Victor Martines leek de dubbel gezwaaide gele vlaggen volledig te negeren en botste op die manier ei zo op enkele marshals die zich ontfermden over de gecrashte Jack Dohan. Bekijk hier de opvallende beelden van het bijna-ongeluk, waarvoor Martins een drivethrough-penalty kreeg.