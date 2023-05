Moeskroen en Gent vullen prijzenkast met nieuwe bekerzege

Moeskroen-La Louvière was een finale met weinig spankracht bij de mannen.

Moeskroen had in de competitie geen enkele wedstrijd verloren en was toen ook al duidelijk een maatje te groot voor La Louvière.

Dat kwaliteitsverschil werd in de bekerfinale bevestigd: 15-7. Moeskroen pakt dus weer de dubbel met een 11e landstitel en 8e beker.

Bij de vrouwen was het een stuk spannender. Gent klopte Leuven met 10-9.

Vorige week werd het voor de 10e keer kampioen, nu staat er een 8e beker in de prijzenkast.