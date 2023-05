Michel Preud'homme bevestigt contact om bondscoach te worden: "Maar ik had er geen zin meer in"

Eleven trok naar Tenerife om Michel Preud'homme aan de tand te voelen over voetbalzaken. Op aanraden van zijn vriend Alain Darcis, vader van tennisser Steve, geniet hij er in de winter van geweldige golfterreinen en een nog beter klimaat.

Toch scheelde het niet veel, of de voormalige T1 van Standard en Club Brugge keerde terug naar België. Dat om bondscoach te worden. "Er is contact geweest", vertelt hij in het interview. "Dat verliep zeer correct naar mij toe."

"De voetbalbond vertelde me dat ze twee jobs in de aanbieding hadden en vroegen of ik interesse had in een van beide."

Maar daar moest Preud'homme niet lang over nadenken. "Ik heb meteen bedankt om bondscoach te worden. Ik zag mezelf niet opnieuw trainer worden, omdat ik er geen zin meer in heb. "