Feyenoord verlengt contract van kampioenenmaker Arne Slot tot 2026: "Ben hier nog niet klaar"

De zestiende landstitel van Feyenoord is er eentje waarvoor de club Nederlands meesterbrein Arne Slot mag bedanken.

De 44-jarige coach bracht "bezetenheid en passie" in zijn groep, aldus Johan Boskamp in Extra Time enkele weken geleden. Die waarden wil hij de komende jaren in de Kuip blijven tonen.

"Ik ben hier nog niet klaar", reageert Slot op de clubwebsite. "We hebben een prachtig seizoen gehad met Feyenoord, met het kampioenschap als schitterende beloning voor al het harde werk dat verzet is, maar ik wil ontzettend graag verder bouwen."

"Na de zomer wacht een avontuur in de Champions League en er is een landstitel te verdedigen. Genoeg om naar uit te kijken, dus ik ben er trots op om in Rotterdam trainer van Feyenoord te zijn en te blijven."