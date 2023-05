Andres Iniesta (39) neemt emotioneel afscheid van Vissel Kobe: "Ik zoek nog club om op pensioen te gaan"

Andres Iniesta trok in 2018 naar Vissel Kobe, waar hij een geschat jaarsalaris van 30 miljoen euro opstrijkt. Japan was zijn bestemming na 16 jaar in het eerste elftal van Barcelona.



Zijn contract bij de Japanse club loopt eind dit jaar af. Maar Iniesta, die het grootste deel van het seizoen op de bank doorbracht, liet - met een traan - weten dat hij in juli al zal vertrekken.



"Maar eerst wil ik mijn verblijf hier op een mooie manier afsluiten. Daarna bekijk ik welke opties ik heb. Ik wil blijven voetballen en dan met voetbalpensioen gaan als ik nog actief ben. Het is moeilijk voor me om dat hier te doen, dus ik wil er een andere plek voor vinden."



Dit seizoen speelde de wereldkampioen van 2010 amper 5 wedstrijden als invaller.