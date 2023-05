Boston houdt zichzelf in leven in Miami en vermijdt sweep in conferencefinale

De Celtics, vorig jaar verliezend NBA-finalist tegen kampioen Golden State, stonden met de rug tegen de muur. De Heat wonnen de eerste 3 partijen: 116-123 en 105-111 in Boston en 128-102 thuis. Boston was nochtans de nummer 2 in het Oosten, Miami had barrages nodig om als 8e in de play-offs te raken.



Maar in Game 4 liet Boston zien dat het nog niet dood is. Verre van: de manier waarop ze afgelopen nacht overtuigend presteerden liet een vonk zien van het comebackvuur dat brandt.



Jayson Tatum was de beste bezoeker met 33 punten, 11 rebounds en 7 assists. "We willen niet maar eentje winnen. Nu willen we er gewoon nog eentje winnen", verwoordde Marcus Smart (11 ptn) het. "We bekijken het match per match en geloven in onszelf." Jaylen Brown kwam tot 17 punten, Derrick White had er 16.



Miami heeft nog 1 zege nodig om nog maar het tweede achtste reekshoofd te worden dat doorstoot naar de grote NBA-finale. Enkel de New York Knicks van 1998-1998 slaagden daar ooit in.



Dan zal het toch maar weer moeten rekenen op Jimmy Butler. Die vertrok gisteren als een diesel om toch nog met 29 punten en 9 rebounds te eindigen. "Het momentum verhuist niet naar Boston. Integendeel, dit betekent dat we veel meer energie moeten spelen, alsof we met onze rug tegen de muur staan. Het hele seizoen stonden we er wanneer het moeilijk werd. Dat is nu hetzelfde."



Voor de Heat was het nog maar de eerste thuisnederlaag in de play-offs. Boston legde de basis voor de winst in het derde quarter (23-38). De Heat kregen een kloof van 11 punten laat in het derde quarter nog toe tot 5, maar daarna volgden 12 punten op een rij voor de Celtics (83-100).