Basketbalicoon LeBron James hint op afscheid: "Ik heb veel om over na te denken"

Geen 11e NBA-finale voor LeBron James. Een klap die duidelijk hard aankomt bij de 38-jarige ster van de LA Lakers. Na de uitschakeling in de westelijke conferencefinale van afgelopen nacht gaf James aan dat hij twijfelt over zijn toekomst.

Op de persconferentie na de wedstrijd bleef hij vrij mysterieus over hoe het nu verder moet. "Ik weet het even niet meer. We zullen zien. Ik heb veel om over na te denken", zei hij.