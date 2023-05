Rozetruidrager Bruno Armirail maakt zich geen illusies: "We zetten in de slotweek alles op Thibaut Pinot"

"Zelf kan ik misschien nog in de top 10, top 15 of top 20 eindigen."

Een unieke kans om zelf voor een goed eindklassement te gaan, zou je dan denken. Maar de bescheiden Fransman schuift zijn eigen ambities opzij voor zijn kopman Thibaut Pinot . "Ik zal mijn roze trui zolang mogelijk proberen te behouden", vertelde Armirail vandaag tijdens zijn perspraatje. "Maar zodra ik mijn leiderstrui kwijtspeel, zal ik me 100 procent wegcijferen voor Thibaut Pinot. Dat was mijn rol in het begin van de Giro en dat blijft zo, ook al draag ik nu de roze trui."

Na 15 etappes is de 29-jarige Bruno Armirail de trotse leider in de Giro d'Italia. Zijn bonus op eerste achtervolger Geraint Thomas bedraagt 1'08".

Het hobbelige parcours van Armirail

Bruno Armirail is een laatbloeier. De boerenzoon tekende in 2015 zijn eerste profcontract bij Armée de Terre, de ploeg van de Franse Defensie.

Maar toen Armirail tijdens een trainingstocht werd aangereden door een auto (die veel te snel reed), brak hij zijn knieschijf op 3 plekken. "Ik heb daardoor maar weinig koersen gereden in 2015 en 2016", vertelt de rozetruidrager.

"In 2017 ben ik teruggekeerd naar de amateurs. Ik werkte er hard om weer op een hoog niveau te komen."

Eind 2017 wierp dat zijn vruchten af: Groupama-FDJ bood Armirail een stagecontract aan. Begin 2018 kon de hardrijder er als profrenner aan de slag.

"Mijn Franse tijdrittel van vorig jaar was tot deze Giro het mooiste verhaal dat ik al geschreven had. Maar deze roze trui is natuurlijk nog veel mooier."

"In het roze krijg ik erkenning van wielervolgers over heel de wereld. Ik had nooit durven te dromen dat ik ooit leider zou zijn in een grote ronde."