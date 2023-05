"De Bosuil is een beetje verdoemde grond, maar Union heeft de vorm en het vertrouwen"

"Het fort achterin bij Antwerp vertoont barsten"

Antwerp moet zich nog niet al te veel zorgen maken na de nederlaag tegen Club. Door het gelijkspel tussen Genk en Union valt de schade mee. Maar over het erg matige niveau moet het zich misschien wel wat zorgen maken.

Het was vorige week tegen Club ook al stuk minder, al veegde de late winning goal veegde dat dan wel allemaal uit. De prestatie gisteren was redelijk zwak in wat overigens ook een slappe wedstrijd was. Vincent Janssen zat amper in de wedstrijd en Antwerp - met uitzondering van Calvin Stengs - was slordig aan de bal.

Er waren weinig ideeën, het oogde wat minder fris, er was weinig initiatief, het was wat passief - zeker in die eerste helft -, er was weinig drang naar voren ...

Een bleke prestatie, zeker in vergelijking met die beresterke eerste week van de play-offs en de bekerfinale. Dan zit Antwerp in vergelijking daarmee toch een beetje in een neerwaartse spiraal.

Het fort achterin vertoont overigens ook flink wat barsten. De clean sheets blijven uit, we tellen vijf tegendoelpunten in drie wedstrijden. Daarvoor moeten we bij Antwerp zestien Jupiler Pro League-wedstrijden teruggaan om aan dat aantal te komen.