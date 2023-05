Kopecky sprint meteen naar zege in Veenendaal bij terugkeer op de weg

Lotte Kopecky heeft de Veenendaal-Veenendaal Classic gewonnen. De Belgische van Team SD Worx haalde het in een sprint voor de Italiaanse Martina Fidanza en de Poolse Daria Pikulik. Voor Kopecky was de Nederlandse eendagswedstrijd haar terugkeer in het wegpeloton na een korte break. Ze had na de Amstel Gold Race geen wegwedstrijd meer gereden.