Lorena Wiebes overvleugelt de tegenstand bij haar rentree in de Ronde van Burgos

De Ronde van Burgos is de volgende WorldTour-afspraak op de vrouwenkalender en Team SD Worx blijft de zeges opstapelen.

Kopvrouw Demi Vollering zit nog even in de Spaanse wachtzaal, de eerste rit was een kolfje naar de hand van de sprinters.

Elisa Balsamo probeerde de spurt naar haar hand te zetten, maar niemand was opgewassen tegen de snelle vezels van Lorena Wiebes.

De Europese kampioene had niet meer gekoerst sinds de Amstel Gold Race van 16 april, maar laat er geen gras over groeien.

"Het was een lastige dag door de wind en onze lead-out verliep niet zoals gepland", reageerde Wiebes.

"Het was chaotisch, maar ik vond toch een opening en kon sprinten zoals ik wilde."