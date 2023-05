Luca Brecel viert voor het eerst wereldtitel op huldiging: "Heb het feesten al voor en tijdens het WK gedaan"

De wereldkampioen snooker deed zichzelf een Ferrari cadeau. "Dat is voor mij de trofee van het WK", zegt Brecel. "Ik probeer altijd iets te kopen wanneer ik een toernooi win. Het gaat me niet om de snelheid of de pk's, ik vind het gewoon een mooie wagen. Het is een soort bevestiging dat ik het goed gedaan heb."

In een glanzende rode bolide arriveert Luca Brecel op zijn huldiging in Maasmechelen.

Mijn vriendin vertelde me dat het haar niet uitmaakte of ik wereldkampioen was of in de Action werkte.

Brecel stond in Maasmechelen – met enig ongemak – in het centrum van de aandacht. Toch vergat hij ook zijn partner niet te bedanken. Zij heeft een belangrijk aandeel in de WK-triomf.

"Ze heeft me enorm gesteund tijdens het WK. Laura kan goed de druk eraf houden. Ze vertelde me dat het haar niet uitmaakte of ik wereldkampioen was of in de Action werkte. Dat zegt genoeg over haar karakter."

Zijn keu krijgt even welverdiende rust, vanaf augustus gaat Brecel op jacht naar de nummer 1-plek van Ronnie O'Sullivan. Al hoeft de Belg niet per se een even rijke carrière als zijn Engelse idool.

"7 keer wereldkampioen? Dat kan, maar wil ik dat zelf? Voor mij is snooker niet een spelletje op leven en dood, zoals bij sommige anderen. Als ik op een dag aan 4 raak, zal ik er aan beginnen te denken. Al wordt het moeilijk", besluit hij met de lach.