"Had tranen in ogen bij wereldtitel van Brecel": Dimitri Van den Bergh deelt verhaal over hun band

Een korte babbel en de klik was gemaakt. "We wisselden nummers uit en hielden contact."

"Ik keek naar hem en dacht: "Ik ken je ergens van." Hij zei hetzelfde tegen mij en raakten we er samen uit dat we de "bekende snookerspeler en darter" waren", vertelt Van den Bergh bij PDC Darts.

The Dreammaker doopte zichzelf tijdens het WK snooker even tot grootste Luca-supporter.

"Ik bleef hem berichten sturen dat hij in zichzelf moest geloven. En dat hij nooit mocht opgeven. Dat stuurde hij eerder ook al naar mij na grote wedstrijden", glimlacht Van den Bergh.

"Toen hij de wereldtitel kon winnen, zat ik zó zenuwachtig voor mijn televisie. Eerlijk gezegd had ik tranen in mijn ogen. Tranen van vreugde. Wat hij deed, met al die fantastische comebacks, is geweldig."

"België is een klein land. We hebben nu niet alleen geweldige wielrenners en voetballers, maar ook een wereldkampioen snooker. En we zijn niet zo slecht in darts!"