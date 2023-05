Ancelotti lyrisch over prijzenpakker Thibaut Courtois: "Een plezier om een keeper als hem te hebben"

Real Madrid -trainer Carlo Ancelotti was vrijdag, op de persconferentie in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Getafe van zaterdag, vol lof voor Thibaut Courtois .

Zo had Courtois ook opnieuw een groot aandeel in het 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd van de halve finale in de Champions League tegen Manchester City. Volgende week woensdag staat de terugwedstrijd tegen in Manchester op het programma.

Karim Benzema, David Alaba en Rodrygo kwamen ietwat gehavend uit het duel van dinsdag en krijgen mogelijk rust in de competitiewedstrijd van komende zaterdag tegen degradatiekandidaat Getafe.

"We gaan geen risico's nemen", aldus Ancelotti. "Sommige spelers zijn een beetje moe, maar we beschikken over voldoende frisse spelers om dit op te vangen."

Met nog vijf competitiewedstrijden te gaan staat Real Madrid momenteel derde in de stand op één punt van Atlético Madrid en maar liefst veertien punten van koploper FC Barcelona. Behoudens een mirakel zit de titel er dus niet meer in voor Los Blancos.