2 weken schorsing? Messi begint dit weekend gewoon in de basis bij PSG: "Hij klonk vastberaden"

Lionel Messi zal dan toch niet op het (straf)bankje moeten plaatsnemen bij Paris Saint-Germain na zijn ongeoorloofd reisje naar Saudi-Arabië.

PSG zou de Argentijnse wereldkampioen vorige week nog een schorsing van twee weken hebben opgelegd, maar daar komt dus niets van in huis. Hij verscheen eerder deze week op training en zal ook geen wedstrijd meer moeten missen.

"De hele ploeg was blij dat hij terug was. Ik heb hem dinsdag bij zijn terugkeer dan ook gesproken", vertelde trainer Christophe Galtier op de wekelijke persconferentie van Ligue 1. "Ik wilde zo polsen naar zijn mindset."



"Daaruit bleek al snel dat hij zeer gemotiveerd en vastberaden is om morgen opnieuw te spelen ... Hij zal dan ook in de basis beginnen", klonk het over de wedstrijd tegen AC Ajaccio.

Galtier zal zijn ploeg zelfs wat verbouwen om zijn sterspeler opnieuw in te passen. "Met hem in de ploeg zullen we ons wat moeten aanpassen in vergelijking met wat we deden tegen Troyes, ja."

"Leo is nu eenmaal Leo. Als hij bij ons is, moeten we een ander evenwicht vinden."



Het doel heiligt de middelen, zeker? "Ik wil o zo graag die Franse titel winnen", sloot Galtier - zowat de enige vraag die niet over Messi ging - ambitieus af.