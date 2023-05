Toernooi van Madrid excuseert zich omdat vrouwen niet mochten speechen: "Was onacceptabel"

Neen, het WTA-toernooi van Madrid heeft vorige week niet de beste beurt gemaakt. Het begon bij de verjaardagstaarten voor Carlos Alcaraz en Aryna Sabalenka, waarbij die laatst een opvallend kleiner exemplaar kreeg.

Vervolgens was er heisa over de ballenmeisjes, die voor de tv-wedstrijden op centre court wel heel korte rokjes en topjes droegen. Daar kwam nog eens bovenop dat de finalisten van het dubbelspel bij de vrouwen geen dankwoordje mochten doen, nochtans wel de gewoonte na een finale.

De finalisten in kwestie uitten hun ongenoegen op sociale media en enkele dagen na afloop van het toernooi heeft de organisatie zich nu verontschuldigd dat er geen dankwoord was voor de speelsters.

"We bieden onze oprechte excuses aan aan alle spelers en fans die meer van ons verwacht hadden. Dat de finalisten van de dubbelfinale bij de vrouwen niet de kans kregen om iets te zeggen, is onacceptabel", klinkt het op Twitter. Over de andere kritiek tijdens het toernooi blijft de organisatie stil.