Toernooi van Madrid stapelt controverse op: vrouwelijke dubbelwinnaressen mogen niet speechen

"Cakegate"

Het Masters 1000-toernooi van Madrid is een van de belangrijkste gravelafspraken van het seizoen, maar op vlak van gendergelijkheid liet het toptoernooi de voorbije week enkele steken vallen.

Het begon bij de "cakegate" rond Carlos Alcaraz en Aryna Sabalenka. De Spaanse publiekslieveling werd afgelopen week 20 en kreeg daarvoor een enorme verjaardagscake van de organisatie.



Ook Sabalenka - het nummer twee van de wereld en dit jaar winnares op de Australian Open - was jarig, maar om de Wit-Russin in de bloemetjes te zetten werd er wat bespaard bij de bakker. Een veel kleinere cake was haar deel, de kritiek was achteraf dan ook niet mals.



Sabalenka trok zich van de heisa niet al te veel aan en versloeg zondag 's werelds nummer één Iga Swiatek in een titanenduel. "Ik denk dat het allemaal te maken had met mijn verjaardagstaart", grapte ze in haar overwinningsspeech.