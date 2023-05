Aryna Sabalenka triomfeert in Madrid na titanenduel met Iga Swiatek

Een droomfinale dus in Madrid, tussen de beste 2 spelers van de wereldranglijst. Voor Iga Swiatek en Aryna Sabalenka was het een weerzien, want de twee stonden 2 weken geleden nog tegenover elkaar in de finale in Stuttgart. Swiatek was toen de sterkste in 2 sets.



Maar in Madrid waren de rollen omgedraaid. Sabalenka maakte het Swiatek lastig met haar zware opslag en haar mokerslagen vanaf de baseline. De Poolse kon met gevarieerd tennis nog wel gelijk maken nadat Sabalenka de 1e set gepakt had, maar in de beslissende 3e set maakte de nummer 2 het af.

Voor Sabalenka is het pas de 1e keer dat ze Swiatek kan verslaan op gravel. De Wit-Russische klopte Swiatek eerder al eens 2 keer, maar dat gebeurde op hardcourt. Swiatek leidt ook na de nederlaag in Madrid wel nog steeds in de onderlinge confrontaties. Daarin staat het nu 5-3.