Carlos Alcaraz moet diep in krachtenarsenaal tasten voor 2e zege op rij in Madrid

Jan-Lennard Struff had zich 2 weken geleden niet eens kunnen plaatsen voor de hoofdtabel in Madrid na verlies in de kwalificaties tegen de Rus Karatsev.

Maar Struff werd opgevist als "lucky loser" en knokte zich zowaar tot in de finale, terwijl hij onderweg ook nog eens wraak nam op Karatsev door de Rus te kloppen in de halve finales.

In de finale bood de Duitser ook stevig weerwerk aan de Spaanse publiekslieveling Carlos Alcaraz, die na een seizoensbegin geplaagd door blessures stilaan zijn draai lijkt te vinden.



Alcaraz had zijn beste tennis nodig om Struff in toom te houden, maar kon niet verhinderen dat de Duitser met de 2e set ging lopen. In de beslissende 3e set hield de jonge Spanjaard het hoofd koel.

Voor Alcaraz, nog altijd maar 20 jaar, is het al zijn 4e eindzege in een Masters 1.000-toernooi. De Spanjaard verlengt ook zijn titel in Madrid. Hij heeft nu 10 van zijn 13 ATP-finales gewonnen.