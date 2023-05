100 wedstrijden, 100 verschillende opstellingen: een inkijk in de statistiek die de twijfels in Turijn typeert

Massimiliano Allegri staat vlak voor de cruciale Europa League-clash tegen Sevilla opnieuw voor het tribunaal in Turijn. Een virale statistiek legde bloot dat de trainer van Juventus in zijn laatste 100 wedstrijden met 100 verschillende opstellingen gespeeld zou hebben. Wij gingen op zoek naar de uitleg achter de cijfers: kampt de Oude Dame écht met een identiteitscrisis?

Wie zoekt, die vindt. Toch?

Tenzij je Massimiliano Allegri heet. De trainer van Juventus heeft dit seizoen al meer van opstelling dan van onderbroek gewisseld. Zo zou Allegri in de 100 wedstrijden die hij sinds zijn terugkeer naar Turijn coachte, 100 keer een verschillende basisploeg hebben opgesteld. En inderdaad, sterren als Dusan Vlahovic of Federico Chiesa worden - wanneer ze fit zijn - opmerkelijk vaak naar de bank verwezen of van positie gewisseld. Zo speelde Chiesa de laatste weken al op de rechter- en linkervleugel, als tweede spits, als valse negen en zelfs even als wingback.

De oneindige puzzel van Allegri was het zoveelste toonbeeld van het instabiele seizoen van Juventus, dat nog steeds een potentiële bestraffing - voor fraude in hun boekhouding - boven het hoofd heeft hangen. De statistiek werd in Italië dan ook meteen aangegrepen om Allegri - die niet het verhoopte resultaat haalt in zijn tweede ambtstermijn in Turijn - stevig op de korrel te nemen. Plots doken er artikels met anonieme bronnen vanuit de kleedkamer van Juventus op, waarin staat dat ook de spelers de vele verschuivingen van hun trainer beu zouden zijn. Zo zouden smaakmakers Federico Chiesa en Ángel Di María overhoop liggen met Allegri, en zouden "de spelers mentaal en fysiek vermoeid zijn door de vele veranderingen." #AllegriOut was al snel opnieuw trending op twitter.

Jong-leren

Het lied Allegria wordt in Turijn al lang niet meer op straat gezongen, en toch verleent een diepere inkijk in de statistiek enige gratie aan de Juve-trainer zelf, die de schuld nu volop in zijn schoenen krijgt geschoven. "Je moet die cijfers eerst en vooral in zijn context plaatsen", nuanceert Giovanni Albanese, Juventus-volger voor La Gazzetta dello Sport. Er werd overal geschreven dat het om 100 volledig verschillende opstellingen ging, maar dat is volgens Albanese gebakken lucht. "Allegri veranderde de formatie 100 keer ten opzichte van zijn vorige basiself, er waren geen 100 compleet andere formaties."

Allegri heeft dit seizoen nog één doel: Europa League-winst.

Ideaal is het allerminst, maar toch zijn er verzachtende omstandigheden aanwezig om de Allegri-roulette niet zomaar als wisselwoede weg te zetten. "Juventus moet in bepaalde periodes vaak om de drie dagen aan de bak, dan probeer je je team fris te houden door spelers met eenzelfde rol te roteren", vertelt Albanese. "Vaak een bewuste keuze, soms een noodzakelijke beslissing: in het begin kampte de ploeg met heel wat blessures, nadien koos Allegri en de club ervoor om ook de jongeren te integreren in het A-team."

Juventus is net op tijd weer klaar voor de Europa League, hét doel van hun seizoensfinale. Giovanni Albanese, La Gazzetta dello Sport