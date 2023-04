Juventus haalt (voorlopig?) zijn gram in beroep en is plots weer 15 punten rijker

Enkele maanden geleden werd Juventus door de Italiaanse voetbalbond teruggezet naar de middenmoot in de Serie A.

De Italiaanse voetbalbond FIGC greep midden januari drastisch in na gesjoemel met transferwaardes in de clubboekhouding.

Zo had Juventus de verkoopprijzen van bepaalde spelers overgewaardeerd en zo ongerechtvaardigde meerwaarden in de boekhouding opgenomen.

Juve was de sigaar na de fraude en zakte na een puntenaftrek van 15 eenheden volledig weg in de Serie A.

Europees voetbal leek uitgesloten, maar Juventus zette een remonte in in het klassement en wordt nu richting de 3e plaats in het klassement gekatapulteerd.

Het Italiaans Olympisch Comité CONI oordeelt dat de procedure herbekeken moet worden.

Juventus lacht in zijn vuistje, maar het is nog niet duidelijk of het nu echt op zijn beide oren kan slapen en of het zijn voorlopige Champions League-ticket ook daadwerkelijk mag opnemen.

De Italiaanse grootmacht wordt niet vrijgepleit en de hele affaire zal opnieuw worden behandeld.

Wordt vervolgd, met andere woorden, al is het nog niet duidelijk of er een definitieve uitspraak zal zijn voor het einde van dit seizoen. Er volgen nog 8 speeldagen.