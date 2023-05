De finale van de 2e etappe in de Giro werd gisteren ontsierd door een lelijke valpartij in het peloton. Onder meer Daan Hoole en Martijn Tusveld behoorden tot de slachtoffers na een slingerbeweging in de groep. Een toeschouwer registreerde de crash en werd zelf geramd door de schuivende fietsen en renners.