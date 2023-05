Arne Marit verraste gisteren met 4e plaats: "Ik kwam te laat en dat kostte me de zege"

Het jeugdproduct van Lotto-Soudal debuteerde in 2021 als prof bij Sport Vlaanderen ("de perfecte leerschool"), afgelopen winter zette hij een stap hogerop bij Intermarché - Circus - Wanty.

En bij zijn debuut in een grote ronde laat Arne Marit zich meteen opmerken. Hij eindigde gisteren 4e in de eerste massasprint.

"Eerlijk: ik was er gisteren dichtbij", vertelt hij een dag later. "Toen ik uit de slipstream kwam, voelde ik dat ik nog een laatste push had."

"Ik kwam iets te laat en dat kostte me de zege, maar het is leuk dat ik kon meedoen voor de overwinning."

Het is een stevige binnenkomer. "De media zijn hier. Ik was nog niet echt bekend, maar gisteren heb ik wat naam en faam gekweekt en heb ik getoond dat ik snel ben."

Kan hij dat ook vandaag laten zien? "Dat wordt iets moeilijker. Er zal gekoerst worden en ik verwacht een schifting van de ploegen van Michael Matthews en Mads Pedersen."

"Dan moeten wij aanklampen en moeten we zien of Niccolo Bonifazio of ik over de klim geraken."

"Maar ik heb zo'n machtssprint als vandaag wel graag. Als ik er geraak, dan heb ik kansen."