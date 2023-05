McNulty is bergtrui kwijt aan Hart: Giro-tijdopname gaat de mist in

Het loopt nog niet allemaal op rolletjes in Italië. Volgens de officiële uitslag van de Giro deed McNulty 3 minuten en 51 seconden over de beklimming - gemeten vanaf het tweede en laatste tussenpunt - op het einde de tijdrit.

De Giro-organisatie gaf vandaag in een officiële mededeling toe dat er een fout was gebeurd. Zij wijzen niet de tijdopname, maar een "typfout op het rugnummer" aan als boosdoener.



Zo verscheen Tao Geoghegan Hart vanochtend als de rechtmatige eigenaar van de blauwe bergtrui op het startpodium. Team Ineos was er als de kippen bij om dat te tweeten.



