Greet Minnen trakteert zich in Saint-Malo op eerste WTA-finale

In haar eerste WTA-finale neemt Minnen het op tegen de Amerikaanse Sloane Stephens, winnares van de US Open in 2017, of Elina Svitolina, in 2018 winnares van de WTA Finals.

Voor de 25-jarige Minnen zijn het haar eerste stapjes op een WTA-toernooi, nadat ze even vertrouwen had opgedaan met ITF-titels in Sunderland en Porto.

Minnen speelt zaterdag ook nog de finale in het dubbelspel met de Britse Bibiane Schoofs. Ze nemen het op tegen de Noorse Ulrikke Eikeri en de Japanse Eri Hozumi.