Celtics heroveren thuisvoordeel tegen 76'ers met 2e zege op een rij

In het Wells Fargo Center in Philadelphia kwam Jayson Tatum voor de bezoekers tot 27 punten, 10 rebounds en 5 assists. Jaylen Brown sloot af op 23 punten.



Bij de thuisploeg waren 30 punten van kersvers MVP Joel Embiid niet genoeg voor de zege.



In de Western Conference kwam Phoenix Suns tot een 121-114-thuiszege tegen Denver Nuggets. In het Footprint Center nam Devin Booker zijn team, nog steeds zonder de geblesseerde Chris Paul, met liefst 47 punten bij de hand, Kevin Durant liet 39 punten optekenen.



Bij de Nuggets werd Jamal Murray topschutter met 32 punten, voormalig MVP Nikola Jokic liet een stevige triple-double optekenen met naast 30 punten ook nog eens 17 rebounds en evenveel assists. Niemand deed hem dat ooit voor in een NBA-play-offmatch.



In deze onderlinge confrontatie was het de eerste zege voor de Suns, die de achterstand verkleinen tot 2-1. Zondag staan beide teams opnieuw tegenover elkaar, opnieuw in Arizona.