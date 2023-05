RSCA Futsal speelt Final 4 in Champions League: "Als underdog misschien voor mirakel zorgen"

Vanavond begint RSCA Futsal in het Spaanse Palma de Mallorca aan de Final 4 van de Champions League. Het voormalige Halle-Gooik treft in de halve finale Sporting uit Lissabon, de verliezende finalist van vorig jaar. "We zijn heel trots om hier te staan", klinkt het.

Het wordt een Final 4 zonder titelverdediger Barcelona dit weekend. Barça sneuvelde tegen... RSCA. De andere halve finale gaat tussen organisator Mallorca en Benfica uit Portugal. "Ik denk dat er geen goeie loting bestaat als je met de beste 4 ploegen van Europa de eindfase speelt", vertelt manager Lieven Baert vanuit de Spaanse zon.

"We hebben al tegen Benfica en Mallorca gespeeld, dus als er nog één ploeg ons zou kunnen onderschatten, dan is het Sporting wel. Maar het is anderzijds wel de strafste ploeg. Sporting is verliezend finalist van vorig jaar en het heeft de Final 4 gewonnen in 2019 en 2021. Zij zijn dus zeker favoriet na de uitschakeling van Barcelona." "Het is goed dat wij voor één keer de druk niet hoeven te dragen op onze schouders. Misschien kunnen wij vanuit die underdogpositie voor het mirakel te zorgen."

"Trots dat wij hier staan als kleine club"

Manager Lieven Baert, zelf een hevige supporter van RSC Anderlecht, de veldvoetbalploeg, ziet met de Final 4 een droom in vervulling gaan. "Deze deelname komt iets sneller dan dat we ingepland hadden. Voor ons is dit het bewijs dat we goed werk leveren, want veel clubs hebben een groter budget en haalden de Final 4 niet." "Dat maakt ons trots, dat we als klein land en kleine club aanwezig mogen zijn. Maar als je hier bent, wil je niet zomaar meedoen, dan wil je ook winnen." "Ik denk dat we de tijd hebben genomen om deze ploeg te bouwen, voortdurend kleine wijzigingen aangebracht aan de spelerskern. Maar de structuur hebben we wel bewaard en elk jaar het professionalisme een beetje opgedreven."

"De samenwerking met Anderlecht was misschien wel de ultieme stap. De naamsbekendheid opent veel deuren. Halle-Gooik of RSCA, dat werkt wel als je met partners om de tafel zit."

"Anderlecht is en blijft één van de sterkste merken in België. Reken daarbij de steun die we krijgen op het vlak van marketing en events. Ze leggen geen blanco cheque op tafel, zoals dat bij de vrouwen wel het geval is. Wij hebben ons eigen budget en inkomsten.

"Als supporter van Anderlecht doet het natuurlijk deugd dat we die successen kunnen beleven. En ik waardeer het enorm dat andere fans van Anderlecht ons komen feliciteren en ons bedanken voor de sportieve successen in de moeilijke periode van het mannenveldvoetbal." "We voelen dat ook aan de opkomst van het publiek bij ons, die cijfers gaan serieus de lucht in. We voelen die kruisbestuiving dagelijks. Ook hier in Mallorca kent iedereen de naam Anderlecht, het logo, de historiek, de bekende jeugdwerking."

"Spelers zullen niet onder de indruk zijn"