Serena Williams kondigt op rode loper komst van tweede kindje aan

Serena Williams is getrouwd met Alexis Ohanian en heeft al een dochter, Olympia, uit 2017. Binnenkort zijn ze evenwel met vier, want Williams is in verwachting van haar tweede spruit.

"Zo blij dat we met ons drietjes waren uitgenodigd", schreef ze bij een foto van zichzelf met haar man op het Met Gala.

Williams speelde in september vorig jaar haar (voorlopig) laatste wedstrijd op de US Open. Ze bleef toen vaag over haar afscheid - "zeg nooit nooit" - maar lijkt nu wel definitief een punt achter haar carrière te zetten.