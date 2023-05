Intermarché-Circus-Wanty neemt 3 Belgen mee naar de Giro: "Belangrijke stap in hun ontwikkeling"

Voor Arne Marit, Laurens Huys en Laurenz Rex wordt de Giro een ontdekkingstocht, want zij staan alle drie voor het eerst aan de start van een grote ronde.



"Deze Giro wordt een belangrijke stap in hun ontwikkeling", zegt ploegleider Valerio Piva.

Dat staat in schril contrast met Rein Taaramäe, die op zijn 36e nog altijd de kopman is voor het klassement en aan zijn 18e grote ronde begint.

"Toch willen we op alle terreinen meespelen", zegt Piva. "In elke etappe gaan we voor het best mogelijke resultaat. Zo biedt de 3e rit al kans op succes voor de vroege vlucht."

Voor de massasprints rekent Intermarché-Circus-Wanty naast de jonge Belg Marit ook op de Italiaan Niccolo Bonifazio.