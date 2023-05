Pater familias Paul Gheysens looft zijn Antwerps team: "Deze groep is een familie geworden"

Président, président, président ...



Aan de Bosuil zongen de spelers en de supporters voorzitter Paul Gheysens massaal toe na de bekertriomf. Zijn aandeel in het succes van Antwerp ging zo niet in anonimiteit voorbij.



"Het is de man die ons naar het volgende niveau heeft gebracht", klonk het lyrisch bij kapitein Alderweireld, die zijn voorzitter op het podium vroeg.

Glunderen deed hij toe hij de beker drie keer de hoogte in kegelde, maar alle lof schoof hij hoffelijk door naar zijn entourage.

"Op drie jaar tijd hebben we twee keer de beker gewonnen. Dat is prachtig", klonk het bij de mecenas. "Onze groep is echt een familie geworden."