Lorenzo Fortunato tankt in Asturië vertrouwen voor de Giro, Steff Cras is vijfde

In de heuvelachtige slotetappe over 146 kilometer tussen Cangas del Narcea en Oviedo was Pelayo Sanchez de enige uit een twaalfkoppige vlucht die uit de greep van de klassementsrenners wist te blijven.

De 23-jarige Sanchez, een derdejaarsprof, boekte zijn eerste profzege met 17 seconden voorsprong op een eerste groep achtervolgers. Daar was de Italiaan Vincenzo Albanese de enige die Cras Steff wist voor te blijven in de strijd voor de tweede plaats.



De eindzege was voor de Italiaan Lorenzo Fortunato van EOLO - Kometa Cycling Team. Die had zaterdag de macht gegrepen in de koninginnenetappe.

In de eindstand had hij 31 en 33 seconden voorsprong op respectievelijk Einer Rubio en Ivan Sosa, een Colombiaans duo van het Movistar Team. Cras, de enige Belgische deelnemer in de Ronde van Asturië, is vijfde in de eindstand.