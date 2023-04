Zondag Napoli kampioen? "De voetbalgekke stad is vulkaan die op uitbarsten staat"

Napels is trouwens de enige club uit het vasteland van Zuid-Italië die de titel ooit kon winnen. Traditioneel gaat die naar de clubs uit het rijkere noorden. Eline Verminck kwam 15 jaar geleden met de rugzak naar Napels, is er blijven plakken en geeft nu Engelse les, waarbij ze als een volleerde Napolitaanse op haar scooter door de stad navigeert. Ze kan dus als geen ander de gekte beschrijven. "Het is hier ongelooflijk hectisch, een vulkaan die op uitbarsten staat. Er wordt nu al ongelooflijk gevierd, hoewel de match nog gespeeld moet worden. Eigenlijk zijn ze al van februari aan het feesten en stilaan meer en meer aan het versieren", beschrijft ze de taferelen in de stad. "Iedereen heeft wel een vlag aan zijn deur of balkon hangen, ook ik (lacht). Met een zoon van 12 die voor Napoli voetbalt, kan dat ook moeilijk anders." "De laatste maanden worden er bovendien van die lichtblauwe en witte stroken van het ene gebouw naar het andere getrokken. Met de auto of de scooter rijd je momenteel onder een tapijt van kleuren."

De hele stad telt af naar komend weekend. "Het is plezant, maar ook wel gek", vertolkt Verminck een mengelmoes van emoties.



"De gekte concentreert zich vooral in het centrum. In de buitenwijken, waar ik woon, is het wel rustig. Dit weekend wordt het eerste grote feest verwacht in het historische centrum."



"Het wordt sterk afgeraden om daar dit weekend naartoe te gaan. Bij zulke gelegenheden wordt daar ook veel gestolen in die volksmassa."



De stad is evenwel voorbereid en de match van Napoli is ook van zaterdag naar zondag verplaatst om de rust te bewaren.

"En op de grote pleinen wordt een groot scherm geplaatst en moet je online een gratis ticket aanvragen, zodat er een maximaal aantal personen per plein is."



"Er worden maatregelen genomen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, ook door de politie en carabinieri. Vanaf zaterdagavond worden alle straten naar en in het centrum volledig autovrij. Maar ik denk dat het toch sowieso hectisch zal worden."



Het worden toestanden zoals toen Argentinië zijn wereldtitel vierde, met miljoenen mensen in het stadscentrum van Buenos Aires. "Ik verwacht een chaos van voetgangers en scooters."



De vraag voor een ticketje voor de match overstijgt het aanbod. "Veel mensen kunnen niet meer naar het stadion gaan. De ticketprijzen zijn ook enorm gestegen, voor het gewone volk is het moeilijk om nog een kaartje te betalen."



"In de straten rond het stadion zal er dan ook overal volk zijn."



