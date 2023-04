De Belgische zwemdelegatie gaat met 13 atleten richting Japan voor het WK

Het gaat om Logan Vanhuys, Noah De Schryver, Jérome Emo, Stan Franckx en Lucas Henveaux bij de mannen en Valentine Dumont, Florine Gaspard, Alisée Pisane, Lana Ravelingien, Lotte Vanhauwaert, Roos Vanotterdijk, Fleur Verdonck en Fleur Vermeiren bij de vrouwen.



Vanhuys werkt de 5 en 10 km in open water af. De Schryver zwemt de 200 meter schoolslag en Henveaux komt in actie in de 200 en 400 meter vrije slag.

Bij de vrouwen zwemt Dumont de 200 en 400 meter vrije slag, Gaspard doet de 50 en 100 meter schoolslag, Vermeiren komt in actie op de 50 meter schoolslag en Pisane werkt de 800 en 1500 meter vrije slag af.

Vanotterdijk komt veruit het vaakst in het water. De Limburgse zwemt de 50 en 100 meter vrije slag, de 50 en de 100 meter vlinderslag en de 50 en de 100 meter rugslag.