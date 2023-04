Verjaardagsfeestje!! Luister naar een nieuwe aflevering 90 minutes

90 minutes

Net als Filip op een bewolkte maandag in 1973, gaat Tottenham met de billen bloot. Een discussie over Debast drijft de spanning tussen Sam en Tuur ten top. Na een knuffel, taart en bubbels (al dan niet alcoholisch) volgt een exodus, met chaos tot gevolg. Zonder Aster is 90 minutes een stuurloos schip dat zeilt op anekdotes van Filip, weetjes van Tuur en marketingtools van Sam. Chance dat er taart is.