Snookertalent Ben Mertens (18) over 1e profjaar: "Na aanpassingsperiode ging het bergop"

Ben Mertens, nog altijd maar 18, kroonde zich vorige zomer tot Europees kampioen bij de U21, wat hem een ticket voor de proftour opleverde voor 2 seizoenen. Mertens' eerste seizoen was prima, met enkele mooie resultaten, onder meer een plek in de 1/8e finales van de Welsh Open. In de kwalificaties van het WK schopte hij het onlangs nog tot de 3e voorronde.

In het begin van het seizoen was het nog wat zoeken voor Mertens. "Misschien zat er toen nog wat meer in, maar ik moest nog wat wennen aan de Tour. Eenmaal ik gesetteld was, is het alleen maar bergop gegaan. Dat hoop ik door te trekken naar volgend seizoen", klinkt het.

"De stap zetten naar de profs is niet makkelijk: je bent jong, je kent niet veel mensen, ... Dat was toch aanpassen. Ook het vele reizen maakt een groot verschil. Maar ik begin nu stilaan mijn weg te vinden. Ik voel me nu op mijn plaats. Ik heb een goed gevoel voor volgend seizoen en de komende jaren."

Voor Mertens gaat de riem er nu even af. "Ik volg het WK nog en daarna ga ik even genieten van wat vakantie. Dat betekent een paar weken geen snooker spelen, om er eens volledig tussenuit te zijn. Daarna zal ik helemaal klaar zijn om er weer in te vliegen."