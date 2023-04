Phoenix Suns kegelen LA Clippers uit play-offs, Jokic loodst Denver Nuggets naar halve finales

De Phoenix Suns hebben moeten knokken in game 5 tegen de LA Clippers.

Devin Booker nam zijn team op sleeptouw. De 26-jarige shooting guard, lid van de gouden Amerikaanse ploeg in Tokio, had een flink aandeel in de remonte van de Suns in het derde kwart.

Dankzij een dunk van Booker kwam Phoenix 80-79 voor. Daarna liepen de Suns weg met 18 punten op een rij. Booker maakte er 12 van, in totaal scoorde hij 47 punten tegen de Clippers.

Met een reeks driepunters in het vierde kwart klampten de LA Clippers nog aan, maar dichter dan 2 punten kwamen ze niet.

Kevin Durant legde de eindstand (136-130) vast met 4 punten. De 3-voudige olympische kampioen verliet het parket van het Footprint Center met 31 punten achter zijn naam.