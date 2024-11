NBA: Historische seizoensstart voor Cleveland, alleen Golden State deed ooit beter

In de NBA heeft Cleveland vannacht ook zijn 15e wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Cavaliers komen daarmee in de geschiedenisboeken naast de Houston Rockets en de Washington Capitals. Alleen de Golden State Warriors begonnen ooit nóg beter aan het NBA-seizoen.

Zelfs zonder sterspeler Donovan Mitchell, die een snipperdag kreeg, waren de Cleveland Cavaliers vannacht een maatje te groot voor Charlotte: 128-114.

De Cavs blijven daarmee ongeslagen en tellen nu 15 overwinningen op rij. Daarmee zijn ze even goed aan het seizoen gestart als de Houston Rockets in 1994 en - in een ver verleden - de Washington Capitals in 1949.

Alleen Golden State begon ooit nóg straffer aan het NBA-seizoen. In 2016 wonnen de Warriors hun eerste 24 wedstrijden. Golden State sloot dat seizoen af met 73 zeges en slechts 9 nederlagen, een record. De Warriors verloren toen wel de NBA Finals van Cleveland.

Voor Cleveland volgt nu een belangrijke test om te zien waar het écht staat: dinsdag spelen de Cavs in Boston tegen de Celtics, de regerende NBA-kampioen.