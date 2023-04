Nina Sterckx en andere toppers zijn blij met nieuwe krachtzaal in Sport Vlaanderen Gent: "Meerwaarde"

Sport Vlaanderen investeert in zijn centra, zodat de Vlaamse topatleten zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de Olympische en Paralympische Spelen. "Als onze topsporters schitteren op de Spelen, inspireren ze talloze mensen om ook in beweging te komen", legt minister van Sport Ben Weyts de link met sport voor allen.

De nieuwe krachthonk in Gent is 365m² groot en uitgerust met de nieuwste snufjes. Sterckx is er maar wat blij mee: "De nieuwe zaal is een grote meerwaarde. De toestellen die we al kennen, worden gecombineerd met nieuwe toestellen, matten, bars en gewichten. En alles werkt perfect."



Los van het materiaal ziet het jonge gewichtheftalent nog voordelen: "We kunnen met veel meer mensen van de club samen trainen, wat motiverend werkt. En het is erg fijn dat we nu ook samen kunnen trainen met collega-topsporters uit andere sporttakken."



Sport Vlaanderen Gent vernieuwt in de zeer nabije toekomst ook nog de paramedische ruimte, de recovery ruimte (met ijsbad, sauna,...) en de fitness.



En dat allemaal met het oog op de Olympische Spelen over 1,5 jaar.