Fernando Alonso en Taylor Swift een koppel? F1-coureur steekt de draak met de roddel

Fernando Alonso en Taylor Swift zijn allebei newly single lezen we in de gespecialiseerde pers. Meer nog: de Formule 1-kampioen en de Amerikaanse popster zouden daten.

Een roddel? Alonso speelt er alleszins op een grappige manier mee. Op TikTok post hij een video met de titel "Race week era".

Een verwijzing naar "The Eras Tour" van Taylor Swift?

Het is niet de enige verwijzing naar de actrice-zangeres. De muziek onder de video heet Karma, de nieuwste single van Swift en een beroemde uitspraak van Alonso zelf.

In de video zit Alonso eerst op zijn telefoon te scrollen. Met een knipoog erbovenop.

"Never did we think in our Wildest Dreams this would happen", reageert het officiële account van Formule 1 dan weer.