Belgium Tour passeert 2 keer in Schepdaal (om Remco Evenepoel te verleiden)

De Baloise Belgium Tour gaat dit jaar op 14 juni van start in Scherpenheuvel-Zichem en eindigt op 18 juni onder het Atomium in Brussel.

In de vijfdaagse rittenkoers krijgen de deelnemers onder meer de traditionele sprint in Knokke-Heist en een tijdrit in Beveren voorgeschoteld. Op zaterdag staat de Ardennenrit in en rond Durbuy geprogrammeerd.

De slotetappe speelt zich af in Brussel. Het peloton maakt een grote lus via de

noordelijke gemeenten Jette, Ganshoren, Koekelberg en Molenbeek richting het Pajottenland.

Daarop volgt een kleinere lus van 40 km langs Merchtem en Grimbergen die de renners drie keer afleggen. Met net geen 200 km is dit ook de langste rit uit de Baloise Belgium Tour.

De Baloise Belgium Tour zal op de slotdag ook tweemaal langs Schepdaal, de thuishaven van Remco Evenepoel, passeren

Of de wereldkampioen zal deelnemen aan de wedstrijd valt nog af te wachten. Evenepoel zal daarover na afloop van de Giro een beslissing nemen.

Evenepoel won de Ronde van België twee keer: in 2019 en 2021.