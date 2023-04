Kan Luca Brecel nog een inhaalbeweging maken? "Ik vrees dat de match gespeeld is"

Om 20 uur pikken ze de draad weer op. "Het probleem is dat O'Sullivan zo'n voorsprong zelden uit handen geeft. Hij is ook niet onder druk gezet. Dat had gekund, maar het is niet gebeurd."

"O'Sullivan hoeft de sessies vanavond en morgen ook niet meer te winnen. Als hij gelijke tred houdt, dan komt hij vanzelf aan 13 gewonnen frames."

Brecel heeft anderzijds niets meer te verliezen. "Klopt. Er is nog altijd een kans, maar dan moet hij die vanavond al nemen. Hij moet scherper zijn en hij moet de foutjes afstraffen."