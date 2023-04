Giulio Ciccone is onzeker voor Giro na positieve coronatest

Ciccone werd wakker met lichte symptomen en een test bevestigde een besmetting met het coronavirus. De Italiaan moet een rustperiode inbouwen.

Zijn ploeg Trek-Segafredo is niet zeker of Ciccone over twee weken aan de start kan staan van de Ronde van Italië. Pas na evaluatie van zijn toestand en met een negatieve test op zak, zal de knoop worden doorgehakt.

"De beslissing wordt in de laatste dagen voor de start van de wedstrijd genomen", legt het team uit. De 106e Ronde van Italië begint op 6 mei.

De 28-jarige Ciccone werd zondag dertiende in Luik-Bastenaken-Luik nadat hij enkele dagen eerder in de Waalse Pijl als vijfde was geëindigd.

Hij haalde dit seizoen ook top tien in de Ronde van Catalonië (zevende) en de Tirreno-Adriatico (vijfde) en greep net naast de eindzege in de Ronde van Valencia (tweede na Rui Costa). In Catalonië en Valencia won hij een etappe.

In de Giro veroverde de Italiaan vorig jaar voor de derde keer in zijn carrière een ritzege. Hij werd 25e in de eindstand.