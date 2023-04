Duitsland speelt symbolische duizendste interland tegen Oekraïne: "Signaal voor vrede en begrip"

Op 12 juni treffen Duitsland en Oekraïne elkaar in het Weserstadion in Bremen, waar sinds 2012 geen interland meer is gespeeld.

"De duizendste interland is een heel bijzondere gebeurtenis", zei Bernd Neuendorf, de voorzitter van de Duitse voetbalbond.

"We willen hiermee een duidelijk signaal geven voor vrede en internationaal begrip, en tegen oorlog en vernietiging. Daarom zijn we erg blij dat we bij zo'n gelegenheid een internationale wedstrijd met en voor Oekraïne kunnen spelen."

Duitsland, dat het gastland is van het Europees kampioenschap in 2024 en dus alleen vriendschappelijke wedstrijden kan spelen, heeft nog twee andere wedstrijden gepland in juni: een in en tegen Polen op 16 juni en een tegen Colombia op 20 juni in Gelsenkirchen.

De laatste confrontatie tussen Duitsland en Oekraïne was in november 2020 tijdens de Nations League en eindigde in een 3-1-overwinning voor de Duitsers.