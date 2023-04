Marlen Reusser blijft bij SD Worx bouwen aan haar olympische droom

Marlen Reusser is bezig aan haar tweede seizoen bij topteam SD Worx. Vorig jaar won ze de gravelrit in de Tour de France Femmes en werd ze Europees tijdritkampioene. Op het WK veroverde ze brons.

De voorbije weken was Reusser een van de vele uitblinkers bij SD Worx. Ze won Gent-Wevelgem.

"Ik heb het bij deze ploeg naar mijn zin. Ik leer hier nog altijd hoe ik beter kan presteren", kadert ze haar contractverlenging.

"In de wedstrijden koersen we echt als een team, terwijl we in de voorbereiding op de wedstrijden het teamgevoel bouwen. Juist door altijd als een team te koersen, maken wij vaak het verschil."

In 2024 wil Reusser scoren op de Spelen in Parijs. "Na het voorjaar zal ik me helemaal op het tijdrijden concentreren. Eerst is er de olympische tijdrit in Parijs."

"Vervolgens richt ik me op het WK tijdrijden dat in september in mijn thuisland Zwitserland in Zürich plaatsvindt."