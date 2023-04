Dan toch: Italiaanse voetbalbond verleent gratie en trekt schorsing Romelu Lukaku in

De heenwedstrijd van de halve finales in de Coppa Italia tussen Juventus en Inter kende begin deze maand een turbulente slotfase. Romelu Lukaku werd toen racistisch bejegend door supporters van Juventus.

De topschutter van de Rode Duivels maakte diep in blessuretijd vanaf de stip de gelijkmaker, waardoor zijn team uitzicht behoudt op de finale, maar werd even later met een tweede gele kaart uitgesloten.

Nadat hij had gescoord legde Big Rom zijn vinger op de mond, wat hij wel vaker doet na een treffer, en hij riep ook iets naar de supporters van Juventus. Die hadden zich misdragen met oerwoudgeluiden en racistische gezangen aan zijn adres tijdens het nemen van de strafschop. Na het vieren van zijn goal kreeg Lukaku een tweede keer geel en moest hij met rood van het veld.

Het wansmakelijke voorval lokte wereldwijd reacties uit, maar op clementie moest Lukaku aanvankelijk niet rekenen. Het Italiaanse bondsparket legde hem een schorsing van één wedstrijd op, waardoor hij de terugwedstrijd van komende week zou moeten missen.

Juventus werd dan weer veroordeeld tot de sluiting voor één wedstrijd van de tribune in kwestie, maar die sluiting werd eerder deze week opgeheven nadat Juventus tegen de uitspraak in beroep was gegaan.

De club wist immers twee personen die mee verantwoordelijk waren voor de racistische gezangen te identificeren en oordeelde dat verdere bestraffing bijgevolg niet meer nodig was. Het ging om een volwassene en een minderjarige. De volwassene kreeg een levenslang stadionverbod, de minderjarige kreeg er een van tien jaar.

De schorsing van Lukaku werd toen echter bevestigd en zo werd het slachtoffer van racisme de enige in de hele zaak die sportieve gevolgen zou moeten dragen. Het zette de Italiaanse bond toch aan het denken en zo werd er "op een uitzonderlijke en buitengewone manier" gratie verleend aan Lukaku.

"De strijd tegen alle vormen van racisme is een fundamenteel onderdeel van ons sportsysteem", klinkt het bij de bondsvoorzitter. Lukaku is daardoor speelgerechtigd voor de terugwedstrijd van woensdag.

"Ik ben heel erg tevreden met de beslissing van de bondsvoorzitter", reageert Lukaku. "Hij heeft de zaak heel gevoelsmatig afgehandeld. Dankzij zijn tussenkomst is gerechtigheid geschied. Dit stuurt dan ook een sterk signaal uit naar de hele sportwereld en zelfs daarbuiten. Dit toont aan dat er een wil is om te strijden tegen racisme."