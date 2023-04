Zulte Waregem vertrouwt op goede afloop: "Onze wedstrijd in Eupen sprak voor zich"

Is de spanning nog te houden aan de Gaverbeek? “De zenuwen hebben we vrij goed onder controle", luidt het. "We werken op dezelfde manier verder als de voorbije weken. Er hangt een positieve vibe in de kleedkamer.”

Is het uit bijgeloof dat ook nu zo'n persontbijtje op poten werd gezet? “Dat niet, maar we houden graag dezelfde routine aan", vertelt Essevee-coach Frederik D'Hollander.

In aanloop naar de allesbepalende match zondag begon Zulte Waregem donderdag de dag met een persontbijtje. Dat deed het ook vorige week in aanloop naar de levensbelangrijke wedstrijd tegen Eupen, die uiteindelijk gewonnen werd met duidelijke 1-5-cijfers.

"Cercle speelt met heel veel intensiteit, en bovendien spelen zij nog voor de play-offs. Of we liever een gemakkelijkere tegenstander hadden gehad? Wij moeten vooral gewoon naar onszelf kijken. De tegenstand doet er niet echt toe. Enkel ons wedstrijdplan verandert wat.”

De eclatante zege tegen Eupen heeft het geloof in een goede afloop wat extra gesterkt in Waregem. Maar Cercle Brugge, de tegenstander van zondag, is Eupen niet. “Het wordt een totaal andere wedstrijd", blikt D'Hollander vooruit.

Voor een vol huis

Essevee speelt zondag voor een uitverkocht Regenboogstadion. En dat is al een hele tijd geleden. "Het is mooi dat we nog zoiets gecreëerd hebben. Het toont dat het voetbal hier echt leeft en dat Waregem een stad is die in

eerste klasse moet blijven.”



De ploeg van D’Hollander moet zondag winnen, maar moet

tegelijkertijd ook hopen dat Club Brugge Eupen over de knie legt. “Maar we

kunnen geen energie steken in zaken waar we zelf geen vat op hebben.”



“Wij focussen enkel op onszelf en geloven echt in een goede

afloop. Dat is geen perspraatje, dat is echt zo. We stralen dat al vijf weken

uit. Het geloof is er en dat pakken we mee naar zondag. Ik denk dat onze

wedstrijd tegen Eupen voor zich sprak.”