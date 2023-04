Waar liep het mis voor onze Belgische clubs? Van "pijnlijke afgang" tot "terechte staande ovatie"

Anderlecht: "Over de hele lijn niet goed genoeg"

"En dus luidt het oordeel: over de hele lijn niet goed genoeg. Anderlecht speelde als de nummer 10 van de Jupiler Pro League. Dat volstaat niet om AZ te kunnen kloppen. Het was een absolute non-match, de slechtste Europese prestatie van Anderlecht."

Geert Heremans - "Waar liep het niét mis voor Anderlecht in Alkmaar? Vanaf minuut één waren ze niet bij de les, waardoor Murillo meteen een strafschop veroorzaakte. Verdedigend was het een ramp en ook offensief kreeg Anderlecht de volledige match niks voor elkaar. Ze strompelden naar de verlengingen en penalty’s toe. Dat het daar fout liep, was tekenend voor hun wedstrijd."

"Vorige week had de Nederlandse pers geen goed woord over voor het spel van Anderlecht. Het werd "armtierig" genoemd, nu gaan ze nog wat stappen verder: broddelwerk, waren ze wezen dansen? Anderlecht heeft een bijzonder slechte beurt gemaakt."

"Ik kan het niet begrijpen wanneer je een afspraak hebt met de geschiedenis, na 33 jaar weer in de halve finales van een Europabeker, wetende dat deze wedstrijd het seizoen nog kan redden. Dat je dan op die werkelijk catastrofale manier begint, is onbegrijpelijk."

Peter Vandenbempt - "Ik krijg het niet uitgelegd. Het deed me denken aan de bekerfinale vorig jaar, waarin Anderlecht de kans had om een prijs te pakken, maar niet thuis gaf."

KAA Gent: "Te veel fouten op korte tijd"

Peter Vandenbempt: "Net als vorige week begon West Ham sterk, maar AA Gent reageerde scherp. Het moment waarop Gent op voorsprong komt, was prachtig te zien op televisie. Die 3.500 fans in extase gingen een beetje dromen van wat ze een paar jaar geleden op Wembley met Tottenham voor elkaar hebben gekregen."

Union: "Geen schande dat het op limieten botst"

"Leverkusen kon vlot tussen de lijnen voetballen. Het controleerde de match en bijna elke kans was raak. En bij de 0-3 was er weer een fout, dit keer van Moris. Op het absolute topniveau mag dat niet. Al is het geen schande dat je er tegen zo'n tegenstander uitgaat."

Tom Boudeweel - "Het wordt natuurlijk lastig als je in de openingsminuut al op achterstand komt. Weet je, tegen een ploeg als Leverkusen moet álles kloppen. Union moest even goed zijn als tegen Union Berlijn - met een goed blok en aanvallend dreigend. Beide zaken waren gisteren niet het geval."

Peter Vandenbempt - "Union heeft logisch verloren van een ploeg die gewoon te sterk is. In de sport moet je je daarbij neerleggen. In de eerste helft was Union zichzelf wel niet. Het is geen schande dat Union op zijn limieten is gebotst."

"In de tweede helft heeft Union nog strijd geleverd. Bij 1-3 had je de indruk dat het toch nog kon gebeuren. Het publiek is dankbaar geweest voor wat Union heeft laten zien op de Europese scène. Na de wedstrijd zat het stadion nog helemaal vol: het publiek zong en danste en de spelers kregen een terechte ovatie. Daar sluit ik me bij aan."